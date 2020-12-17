В Киренском МО начали подготовку ко Дню народного единства 2021 года. Фото: администрация Киренского района.

В Киренском районе начали подготовку ко Дню народного единства 2021 года. На данный момент мероприятие «Сибирь - котел народов» (возрастную маркировку не знаю) планируется провести в МКУ «Межпоселенческая библиотека». Цель события – рассказать о том, какие народы населяли территорию Сибири в прошлые века. К слову, согласно карте XVII века, на территории современной Сибири проживало более 200-та различных народностей, многие из которых стали прародителями современных национальностей.

Уже не первый год коллектив МКУ «Межпоселенческая библиотека» Киренского МО принимает участие в большом этнографическом диктанте. И это неудивительно.

Помимо того, что сотрудники библиотеки участвуют в этнографических диктантах, планируют мероприятие, они организуют мероприятия историко-этнографического значения.

Помимо упомянутого выше мероприятия «Сибирь - котёл народов», сотрудники библиотеки организовали несколько встреч с жителями Киренска, в ходе которых рассказали им о традициях и особенностях таких народов как тофалары, голендры. По словам коллектива, все мероприятия получили лишь позитивные отзывы от жителей города.