Мастер-класс по приготовлению национальных бурятских блюд прошёл в Осинском МО Приангарья.

Мастер-класс по приготовлению национальных бурятских блюд прошёл в Осинском МО Приангарья. В ходе мероприятия всех желающих научили готовить «Шанаhан зоохэй» и «Урмэ». Об этом сообщает «КП» - Иркутск со ссылкой на МБУК «Осинский МпДК».

Мероприятие началось с открытия приветственной песни «Амар мэндээ» и традиционным угощением белой пищи с преподношением подарочных хадаков гостям. В мастер-классе приняли участие артисты народного бурятского фольклорного коллектива «Алтан Булаг», руководитель Роксана Санданова.

Помимо того, что всех желающих научили готовить «Шанаhан зоохэй» и «Урмэ», им также было рассказано об истории возникновения традиций и обычаев в приготовлении национальных блюд нашей местности.

Завершилось мероприятие выступлением солистов коллектива с завораживающей песней «Саяанай магтаал».