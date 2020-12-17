Проекты Приангарья стали лауреатами фестиваля «Россия: этнический комфорт-2020»

Фото: Иркутский областной дом народного творчества.

Проекты «Этно-квартал» и «Артисты Победы» Иркутского областного Дома народного творчества вошли в число лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса «Россия: этнический комфорт-2020». Это мероприятие было организовано с целью взаимообогащения культур, сохранения единого культурного пространства и гармонизации межэтнических и межнациональных отношений и проводилось при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Проект «Этно-квартал» - это воссоздание творческими коллективами Иркутской области традиционных народных праздников и обрядов. По его итогам будет сформирован сборник лучших сценариев с рекомендациями по организации и проведению фольклорных мероприятий.

Проект «Артисты Победы» реализован в регионе в рамках областного фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы». Он призван сохранить память о профессиональных и самодеятельных артистах времен ВОВ.