Суперзвезда Сергей Зверев приехал на Байкал, чтобы отдохнуть на курорте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суперзвезда отечественного шоу-бизнеса Сергей Зверев вновь решил отдохнуть в родных краях. Король гламура приехал на Байкал, и сразу отправился восстанавливать силы на курорт в Нилову-Пустынь, который находится в Тункинском районе Бурятии. Об этом суперстар сообщил на своей страничке в соцсети.

- Я в Бурятии, на курорте Нилова-Пустынь, в местном пансионате, - написал Сергей Зверев и опубликовал короткий видеоролик, как он кормит местного кота.

Ну а затем Сергей Зверев отправился на процедуры. Для начала он опустил свое звездное тело в радоновую ванну, и в прямом эфире рассказал подписчикам, чем полезна для здоровья такая процедура.

Напомним, прошлым летом Сергей Зверев отдыхал в санатории Аршан в Тункинском районе Бурятии. Там он проникался бурятскими традициями, учился танцевать ехор. Ну а недавно знаменитый стилист всерьез задумался о карьере политика. А именно о том, чтобы баллотироваться в Госдуму от родной Бурятии.

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