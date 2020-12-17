Коронавирус не помеха: жители Осинского МО рассказали, как отмечали Сагаалган в 2020 году.

Коронавирус не помешал жителям Осинского района отпраздновать Сагаалган. Открытие народного бурятского праздника состоялось на сценической площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Баатар» села Оса 24 февраля. Праздование традиционно сопровождалось флэшмобом и различными конкурсами.

Торжественное открытие началось с выступления народного фольклорного коллектива «Алтан булаг» и проведения «Белым старцем» бурятского обряда вокруг костра. Затем состоялся выход театра масок «Литэ». По задумке, на сцене появились 12 символов года по восточному календарю и «дракон», переходящий в «танец огня». Номер был поставлен народным хореографическим ансамблем «Радость». Далее прозвучала бурятская песня «Мэндээ Амар» в исполнении вокального ансамбля «Оhын залуушуул».

А завершилось открытие праздника традиционным флэшмобом «Глобальный ехор» с участием всех присутствующих на этом мероприятии.

После жители Осинского района наблюдали за состязаниями по народным играм «Hэер шаалган», «Шагай наадан» и конкурсом «Поедание поз».

Как всегда, празднование не обошлось одним днём. 5 марта на базе Осинского межпоселенческого дома культуры прошел районный конкурс мужества, красоты и грации «Баатар-Дангина-2020» и районный конкурс «Традиционная кухня».

В конкурсе «Традиционная кухня» приняли участие жители восьми муниципальных образований: МО «Бурят-Янгуты», МО «Русские-Янгуты», МО «Майск», МО «Ирхидей», МО «Бильчир», МО «Приморский», МО «Обуса» и МО «Улей». Были представлены блюда разной кухни – бурятская, татарская и русская. Согласно положению, членами жюри оценивались оригинальность блюд, сервировка стола, вкусовые качества, разнообразие блюд, количество блюд. Было обязательным наименование блюд и «защита» кухни.

Также прошёл конкурс «Баатар-Дангина» наглядно показывающий, насколько бурятская земля богата юными талантами, которые обладают не только красивой внешностью, но и основными знанием бурятского языка, традиций, обычаев, интеллектом, музыкальностью, пластичностью и ловкостью. В этом году участие в конкурсе приняли шесть человек из трех муниципальных образований: МО «Ново-Ленино», МО «Обуса» и МО «Каха-Онгойское».