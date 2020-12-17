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Иркутянка стала лауреатом Молодежного этнокультурного конкурса "Диалог культур"

Александра Иванова является представителем Молодежной ассамблеи народов России
Дарья АМУРСКАЯ
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Александра Иванова является представителем Молодежной ассамблеи народов России

Александра Иванова является представителем Молодежной ассамблеи народов России

Представитель Иркутского регионального отделения общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – россияне» Александра Иванова приняла участие в Молодежном этнокультурном конкурсе "Диалог культур" и стала его лауреатом в номинации "Национальный фольклор». Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Этнокультурный конкурс "Диалог культур" направлен на выявление и представление широкой общественности талантливых молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков.

- Очень важно знать культуру своего народа, его традиции и обычаи, а также изучать традиции народов, живущих рядом с нами. Данный проект помогает молодому поколению узнавать как можно больше о народах нашей страны, - отметила Александра Иванова.

Напомним, что Иркутское региональное отделение общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – россияне» было создано 5 июля 2018 года в рамках работы направления "Диалог культур" Международного молодежного форума "Байкал".

Его цель - консолидация молодежи различных национальностей для сохранения и развития культур и языков народов, проживающих на территории Иркутской области.

Иркутянка стала лауреатом Молодежного этнокультурного конкурса "Диалог культур"

Иркутянка стала лауреатом Молодежного этнокультурного конкурса "Диалог культур"