Водитель Хонды спровоцировал массовое ДТП в Ангарске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Массовое ДТП произошло 17 декабря в Ангарске. Около 11.30 часов в 29-м микрорайоне, 37-летний водитель Хонды Цивик, не справился с управлением, и протаранил сразу три автомобиля. Пострадавших удалось избежать.
- Проходить медосвидетельствование водитель Хонды отказался, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности аварии, выясняются.
Полицейские еще раз просят автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим как на городских улицах, так и на трассах.
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