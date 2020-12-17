Водитель Хонды спровоцировал массовое ДТП в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовое ДТП произошло 17 декабря в Ангарске. Около 11.30 часов в 29-м микрорайоне, 37-летний водитель Хонды Цивик, не справился с управлением, и протаранил сразу три автомобиля. Пострадавших удалось избежать.

- Проходить медосвидетельствование водитель Хонды отказался, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности аварии, выясняются.

Полицейские еще раз просят автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим как на городских улицах, так и на трассах.

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