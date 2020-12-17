В Иркутске проходит Байкал Бизнес Форум

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

«Байкал Бизнес Форум» проходит в этом году в Иркутске уже в пятый раз, но впервые в онлайн-формате. Как оказалось, в этом есть свои плюсы - организаторам удалось привлечь спикеров как федерального, так и международного уровней.

Глава Приангарья Игорь Кобзев на открытии форума подчеркнул, что в 2020 году, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и сложившейся экономической ситуацией, бизнесу уделялось особое внимание. Эта поддержка не снижается. Иркутская область продолжит реализацию проектов и программ, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

- В этом году большой упор делается на вопросы развития бизнеса в пост-ковидной эпохе. Форум способствует диалогу бизнеса и власти и рассказывает предпринимательскому сообществу о мерах государственной поддержки бизнеса. Правительство Иркутской области разработало и внедрило комплекс мер поддержки. Установлены налоговые льготы, предоставляется возможность льготного кредитования бизнеса, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что с июля этого года по льготной ставке выдано 42 займа на сумму более 110 млн рублей. При поддержке регионального гарантийного фонда привлечено кредитных средств на сумму 37,6 млн рублей.

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