В правительстве Иркутской области обсудили меры поддержки коренных малочисленных народов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание Координационного совета по делам коренных малочисленных народов, проживающих на территории Приангарья.

Обсуждались цены на продукты, вопросы оказания медицинской помощи в труднодоступных территориях и другие темы, волнующие жителей севера региона.

Глава Приангарья поручил службе потребительского рынка региона провести проверку фактов завышения цен. Минздрав области должен будет определить потребность в медицинских кадрах и организовать переобучение местных жителей для работы в фельдшерско-акушерских пунктах.

Игорь Кобзев сообщил, что объем финансирования мероприятий подпрограммы «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы составляет почти 65 млн 800 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 млн 90 тыс. рублей, областного - 60 млн 700 тыс. Кроме того, аппарат губернатора и правительства региона предоставляет субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений.

Все предложения, озвученные на заседании, будут обобщены. В дальнейшем планируется составить дорожную карту их реализации.

- Диалог, который состоялся, очень важен. Мы из первых уст можем узнать, с какими трудностями сейчас сталкиваются представители коренных малочисленных народов, что нужно сделать для сохранения их родных языков, самобытной культуры, традиционных видов хозяйственной деятельности, - сказал Игорь Кобзев.

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