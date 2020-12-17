Первый дом 335-й серии снесли в Ангарске

Первый дом 335-й серии разобрали в Ангарске. Фото: правительство Иркутской области.

В Ангарске снесли первую трехэтажку 335-й серии. Конструкции настолько ветхие, что даже обследовать их уже было опасно.

- Инструментальное обследование началось еще во время расселения жильцов, - сообщил замминистра строительства, дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов. - Не мешая им, специалисты изучили состояние конструкций, стен, перекрытий, их толщину, прочность, работоспособность. После того, как люди переехали, начались масштабные работы с участием тяжелой техники. Целью было полное разрушение здания с помощью максимальных нагрузок.

Но прежде, чем снести дом, специалисты провели полное инструментальное обследование. Взяли пробы и для лабораторного изучения. Результаты станут известны, как планируется, в конце зимы - начале весны. Исследование помогает понять, в каком состоянии остальные здания этой же серии.

Напомним, снесенная трехэтажка - первая из этой серии в Ангарске, построенная в 1959 году. А всего в Иркутской области примерно 1,3 тысячи таких домов. Семь из них подлежат сносу из-за дефицита сейсмостойкости.

Ну а жильцам снесенной трехэтажки в Ангарске, как сообщает правительство региона, предоставили равноценные квартиры.