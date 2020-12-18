Побратимским отношения между Приангарьем и провинцией Кёнсанбук-до в 2021 году исполняется 25 лет.

10 сентября 1996 года руководством Иркутской области и Корейской провинции Кёнсанбук-до, было заключено соглашение о побратимских отношениях. Цель – развивать сотрудничество, расширять отношения между регионами, укреплять дружбу между двумя странами в целом, на основе дипломатических отношений. Тогда, 24 года назад, страны представляли Юрий Ножиков – губернатор Иркутской области и Ли Ы Гын - губернатор провинции Кёнсанбук-до.

За два с половиной десятилетия, обе стороны соглашения внесли свой вклад в укрепление межнациональной дружбы между Россией и Кореей.

Взаимодействие осуществлялось на основе взаимного равноправия и уважения, в таких сферах, как: экономика, туризм, культура, наука, технологии и других.

В преддверии юбилейной даты в 2021 году, знаменующей 25 лет побратимских отношений, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сделал предложение Киму Се Уну, генеральному консулу Республики Корея в Иркутске, организовать взаимные визиты делегаций. Делегатов с каждой стороны представят члены культурных и образовательных организаций, медицинского сообщества, бизнесмены, ученые.