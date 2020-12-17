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Молодежный центр еврейской общины Иркутска принял участие в волонтерских акциях

Его участники собрали средства на покупку пончиков для детской больницы
Дарья АМУРСКАЯ
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Для представителей общины приготовили праздничные наборы

Для представителей общины приготовили праздничные наборы

Еврейский праздник Ханука завершается 18 декабря. Всю предыдущую неделю верующие зажигали свечи – символ победы света над тьмой. Также в эти дни принято вершить ханукальные добрые дела. Молодежный центр «Среди своих» еврейской общины Иркутска принял активное участие в традиционных волонтерских акциях. Его участники навестили одиноких пожилых людей, чтобы поздравить их с Ханукой и подарить праздничные наборы со всем необходимым для того, чтобы отметить праздник. В связи с эпидемиологической ситуацией обязательным условием была безопасная доставка наборов. Поэтому ребята передавали подарки в масках и перчатках, не заходя в гости. Поздравления от них были приложены к наборам. Также уже более пяти лет еврейская община города на Хануку раздает в детской больнице пончики – традиционное праздничное блюдо. Так как в этом году навещать маленьких пациентов небезопасно для всех, было решено передать пончики персоналу больницы, чтобы он раздал детям сладкие подарки от общины. Представители молодежного центра очень хотели принять участие в этом мероприятии и самостоятельно собрали средства на покупку пончиков.

Молодежный центр еврейской общины Иркутска принял участие в волонтерских акциях

Молодежный центр еврейской общины Иркутска принял участие в волонтерских акциях