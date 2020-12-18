Мэр города Руслан Болотов в эфире радио «КП» расскажет, каким был год 2020 в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов в эфире радио «КП» расскажет, каким был для него год 2020
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
До конца 2020 года осталось меньше двух недель. В это время, как правило, принято подводить итоги: что успели сделать, что в планах. О том, как прошел год в Иркутске и лично у его градоначальника Руслана Болотова, расскажет сам мэр города на радио «Комсомольская правда» в Иркутске.
- Подведем итоги уходящего года, вспомним, как Иркутск справлялся с новыми вызовами, обсудим бюджет города на 2021 год, - рассказала телеведущая, руководитель радиостанции Наталья Кравченко.
В программе «Картина недели» в пятницу, 18 декабря, примут участие мэр Иркутска Руслан Болотов и профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб.
Слушайте передачу «Картина недели» с мэром Русланом Болотовым на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, смотреть эфир можно на сайте irk.kp.ru
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