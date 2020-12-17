Отключение отопления в Иркутске 18 декабря 2020: адреса, когда возобновят подачу теплоснабжения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение отопления в Иркутске 18 декабря 2020 проведут планово в некоторых здания города в Свердловском, Октябрьском, Правобережном и Ленинском округах. В некоторых домах снизят параметры давления и температуры, а где-то подача теплоснабжения прекратится совсем на несколько часов. Самое максимальное по времени отключение отопления в Иркутске 18 декабря 2020 пройдет на улицах Ширямова, Красноармейская, Лапина, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского.
«Теплоснабжение отключится на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске 18 декабря 2020 в планах в части домов по улицам Юрия Тена, Геологов, Академической, Волжской, Карла Либкнехта, Партизанской, Донская, Тельмана (см. таблицу)
Отключение отопления в Иркутске 18 декабря 2020: адреса
Отключение отопления в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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