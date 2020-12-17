Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса, когда вернут электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020 проведут в пятницу в Свердловском, Правобережном, Октябрьском, Ленинском районах города. Как стало известно КП-Иркутск, в некоторых домах электричества не будет всего 30 минут, а где-то от 5 до 8 часов.

«Полностью исключить отключения нет возможности, в том числе в связи с законодательно установленными для электросетевых компаний обязательствами по подключению новых потребителей», - сообщает Иркутская Электросетевая компания.

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020 пройдет в части зданий по улицам Розы Люксембург, Баумана, Ярославского, Марии Ульяновой, Красных Мадьяр, Советская, Карла Либкнехта, Академика Павлова, Рабочего Штаба и других (см. таблицы).

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: Правобережный округ

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: Ленинский округ

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: Октябрьский округ

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: Свердловский округ

Отключение света в Иркутске 18 декабря 2020: адреса. Фото: ИЭСК

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