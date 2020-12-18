Большой праздник ко Дню независимости Киргизии готовит национально-культурная организация «Единение» Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2021 году 31 августа киргизы по всему миру будут отмечать большой праздник – 30-летие со Дня независимости Киргизии. Обязательно к нему присоединятся и киргизы из Иркутской области. Уже начинают продумывать, как провести торжество.

- Под Иркутском на станции «Черемушки» есть большой стадион, думаем, там провести большой концерт, - рассказал председатель Иркутской областной общественной киргизской национально-культурной организации «Единение» Эрмамат Турганов. – Обязательно будут выступать творческие коллективы, проведем соревнования по волейболу и куреш – это наша национальная борьба. Составлять программу начнем сразу после нового года, так как многое нужно продумать.

Обязательно на празднике сыграют в национальную игру "кок-бору". Ее киргизы Иркутской области проводят и зимой, и летом. Фото Нурдина Эримбетова

Обязательно в День независимости Киргизии отмечающие в Приангарье будут готовить национальные блюда, всадники сыграют в национальную игру «кок-бору», позовут на праздник киргизов из Читы, Улан-Удэ. Торжество, вероятно, растянется на три дня.

СПРАВКА «КП»

31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Киргизской ССР приняла постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан». Республика с того момента считается независимым, суверенным государством.

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