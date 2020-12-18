Расписание 12 электричек на месяц изменится в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание электричек, курсирующих в Иркутской области, изменится с 25 декабря. Как стало, известно КП-Иркутск, изменения эти временные – до 29 января.

«12 пригородных поездов с 25 декабря по 29 января будут курсировать по временному расписанию», - сообщили в пресс-службе Байкальской Пригородной Пассажирской Компании. - Изменения связаны с проведением ремонтных работ. В этом оду общий объем ремонтно-путевых работ на Восточно-Сибирской железной дороге составил 330,1 км.

Из-за ремонта на путях будет изменено расписание шести поездов по вторникам – 29 декабря, 5, 12, 19, и 26 января, а также электричек по пятницам - 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января. Смотрите расписание ниже. Время указано местное.

КОНКРЕТНО

29 декабря, 5, 12, 19, и 26 января

Расписание 12 электричек на месяц изменится в Иркутской области

25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января

Расписание 12 электричек на месяц изменится в Иркутской области

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