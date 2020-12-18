Онлайн-конкурс кулинарного искусства проводят чуваши в Иркутской области

Участники онлайн-конкурса кулинарного искусства из Хор-Тагны. Фото: скриншот видео со страницы «Чуваши Иркутской области» в соцсетях.

Чуваши Иркутской области организовали онлайн-конкурс кулинарного искусства. Можно посетить виртуальную выставку и узнать новые интересные рецепты. А их – множество! Ведь в этом состязании участвуют жители Иркутской области, готовящие по рецептам разных народов, и среди них даже есть участники конкурсов «Лучший кулинар -2020», «Лучший пивовар - 2020», «Лучшее подворье - 2020».

- В гостях у жителей сел Новолетники, Масляногорск, Успенский-3 Зиминского района нас познакомят с традиционной чувашской кухней, - рассказывают организаторы в группе «Чуваши Иркутской области» в соцсетях. - А в Заларинском районе побываем в самой красивой деревне России Хор-Тагна, встретимся с участниками фестиваля и продегустируем блюда, представленные голендрами, а также узнаем новые рецепты русской и татарской кухни.

Отметим, конкурс проходит в рамках Фестиваля чувашского земледелия от Акатуя до Чуклеме, при поддержке управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и межнациональным отношениям, а также регионального министерства культуры и архивов и Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».