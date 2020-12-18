Чуваши Иркутской области приглашают поучаствовать в конкурсе на самую красивую елочную игрушку

Пример чувашских орнаментов. Фото: страница «Чуваши Иркутской области» в соцсетях.

А вам знакомы чувашские орнаменты? Если нет, самое время посмотреть, какими они бывают. Дело в том, что чуваши Иркутской области устраивают новогодние творческие конкурсы.

Итак, участникам предлагается, во-первых, красиво оформить окна. Так, чтобы прохожие, да и сами домочадцы, каждый раз глядя на окно, замечали, как появляется праздничное настроение!

А еще можно сделать для конкурса елочную игрушку своими руками. Особенно это увлекательное и полезное занятие для детей. Так что будет, чем заняться в предновогодние дни всей семьей.

Ну а для самых креативных предлагается по-новогоднему оформить свой двор. Например, нарядить елочку на радость всем жильцам дома! Как раз пригодятся самодельные игрушки.

- Особое условие - наличие чувашской тематики (колорит, орнамент и так далее), - добавляют в группе «Чуваши Иркутской области» в соцсетях.

Конкурс проводится с 20 по 30 декабря 2020 года. Украшенные окна и дворы, а также сделанные своими руками елочные игрушки нужно сфотографировать и отправить на электронную почту veronika-timofeeva@ list.ru, рассказав об авторе.