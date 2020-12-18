Пушкин отлично звучит на всех языках

Флешмоб в честь Александра Пушкина прошел по всей стране. Читали на русском и на многих других языках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за коронавируса многие мероприятия приходится переносить или проводить не вовремя. Зато появилась новая форма – флешмобы. Именно таким образом, записывая видео на Ютуб, читали в польских культурных обществах стихи великого русского поэта Александра Пушкина «Я помню чудное мгновение», а потом делились ими со всем миром. Иркутск подхватил эстафету от Томска, а всего за это время в нем поучаствовали десятки центров по всей стране.

Кому-то удалось провести чтения летом, ко Дню рождения поэта и «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты» прекрасно и очень похоже, как и на всех славянских языках, звучало на польском. Иркутск подключился к поэтической эстафете в честь великого русского поэта осенью. Студенты и школьники, говорящие на польском языке, с чувством прочитали знакомые с детства строки великого поэта.

В Иркутске стихотворение читали члены польского национально-культурного общества «Огниво» Денис Левицкий, Александр Григорьев, Ада Анреп, Диана Раева, Сергей Усов и Валентин Смирнов. В польском культурном обществе, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, продолжается активная деятельность.