Ангарчанина, срубившего елку в центре города, вычислили по соцсетям. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Вместо подарка от Деда Мороза - штраф и серьезный разговор с полицейскими, получит 29-летний ангарчанин, который решил сэкономить в эти праздники, и срубил себе елку прямо в черте города, а точнее в 13-м микрорайоне.

Правда, мужчина не учел, что незаметно это сделать не получится. Его «сдала» видеокамера, установленная в его же подъезде. Кадры того, как ангарчанин затаскивает елку в собственный подъезд, опубликовали в соцсетях. Вскоре в полицию позвонили жильцы дома и сказали номер квартиры, в которой живет рубщик. Полицейские приехали на место, и нашли ту самую елку в жилище мужчины. Нарядить ее он еще не успел.

- Он признался, что срубил ель в городе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняется стоимость елки.

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