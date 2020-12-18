Белорусы Иркутской области готовятся к празднику «Каляды». Фото член Клуба "Крывiчы" Елены Сизых, предоставлено Алегом Рудаковым

«Добры вечар тому, Хто ў гэтаму дому!» – белорусы Иркутска репетируют перед одним из самых веселых праздников уходящего года – «Каляды». Находясь в Сибири, они поддерживают родные традиции.

- Наши белорусские предки окончание каждого года и зарождение Нового отмечали праздником: «Каляды»! – рассказывает историк-этнограф, активист Иркутской городской общественной организации «Белорусский клуб Кривичи» Алег Рудаков. - «Каляды» по древней белорусской традиции проводятся с 24 декабря по 7 января. Почему именно в это время? Потому что наши предки видели, что к концу декабря ночь становится длиннее, а день короче. Если ничего не делать, то тьма поглотит день. Допустить этого было нельзя. И они верили, что если две недели петь коляды, то тьма отступит.

С первым снегом предки белорусов начинали готовиться к «Калядам»: заучивали песни, продумывали костюмы. Просто прийти к кому-то в дом и спеть – маловато для того, чтобы прогнать тьму. Каляды белорусов – это самое настоящее представление. Обязательно в них принимает участие Каляда – дочь бога Солнца, она и несет символ – зорку (изображение солнца на посохе).

- Делали даже так – в центр зорки вставляли свечку, - отмечает Алег Рудаков.

Обязательно среди колядующих также должна быть коза - символ плодородия и здоровья, дед – самый опытный и старший в группе, «Механоша» – хлопец, собирающий в мех, что дают: хлеб, сало, гроши. Могут в группе колядующих и волк, медведь.

- Смысловое значение у «Каляд» два: прогнать тьму, как верили наши предки, второе - наворожить богатство и здоровье жильцам дома, в который приходят колядующие, - отмечает основатель белорусского движения в Прибайкалье.

Клуб "Кривичи" активно участвует и в городских праздниках. Фото: Елены Филанович, предоставлено Алегом Рудаковым

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