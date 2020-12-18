Учим польский: в «Огниве», несмотря на ограничения, действуют языковые курсы

В "Огниве" учат язык, проводят конкурсы чтецов.

Изучение польского языка в национально-культурном обществе «Огниво» всегда было одним из важнейших направлений. Без знания его связь с корнями и изучение традиций невозможно. «За партами» ежегодно сидят десятки человек. Одним изучение польского необходимо, чтобы учиться в Варшаве или Кракове, вторым – из обычного интереса к изучению языков. В этом году уроки польского начались в октябре и ноябре, сложности в их организации связаны с коронавирусом.

-Занятия проводятся в масках, расстояние между учащимися не менее 1.5 метров, - сообщает пресс-служба польского общества «Огниво». – Просьба не приходить на занятия с повышенной температурой или симптомами респираторных заболеваний, чтобы не подвергать опасности своих товарищей. При установлении диагноза COVID 19, просьба срочно сообщить об этом руководству общества.

Разбившись на небольшие группы по уровню знания языка, иркутские поляки «грызут гранит науки». Группа преподавателя Лидии Георгиевны Потаповой занимается индивидуально по скайпу.