Заблудившийся сибиряк двое суток провел на морозе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Второй день рождения теперь будет отмечать каждый декабрь житель Братского района, который на днях едва не погиб на морозе. Все началось с того, что мужчина вышел с деляны, расположенной в районе горы Монастырской, где работал, и пошел пешком вдоль водоема в поселок Сухой. Но по дороге, попав в сильную пургу, потерял ориентир и заблудился. Двое суток он шел по берегу, а ночи проводил в лесу на морозе с двумя собаками. Лишь на третьи сутки мужчине навстречу вышли рыбаки, которые и спасли его.

Быстро к мужчине спасателям удалось добраться благодаря местному жителю, который хорошо знает окрестности.

- На своем снегоходе он проложил кратчайший путь, по которому спасательная группа проехала около 12 километров по труднодоступной местности до пострадавшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Он находился в удовлетворительном состоянии, но успел получить переохлаждение.

Погрузив мужчину в сани, его увезли до поселка Сухой, где передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.