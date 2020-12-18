В 2021 году в Иркутской области откроется 18 новых школ и детских садов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании по строительству социальных объектов, которые возводят в регионе в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», подчеркнул, какая большая работа проводится в этом направлении.

- Иркутская область уделяет особое внимание строительству социально значимых объектов. В 2020 году введено в эксплуатацию 7 школ и 4 детских сада в 8 районах. До конца года будет сдано еще 9 дошкольных учреждений и 2 школы в 10 районах Приангарья. В 2021 году планируется к запуску 9 школ и 9 детских садов в 13 районах, - сообщил Игорь Кобзев.

Также в 2021 году предусмотрено начало строительства сразу пяти детских садов. Один из них, на 220 мест, будут возводить в микрорайоне Лесном города Иркутска, второй, на 150 малышей, - в Саянске. Также детсады на 140 мест запланированы в поселке Большая речка и микрорайоне Стрижи Иркутского района. Дошкольное учреждение на 120 ребятишек будут строить в Тайшете.

На совещании обсудили и вопрос строительства новой школы взамен сгоревшей в поселке Большое Голоустное. Она должна открыться к 1 сентября 2021 года. В настоящее время идет подготовка технического задания и всех необходимых документов.

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