Территории Иркутской области получат дополнительную поддержку

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Муниципальные образования Приангарья до конца года получат дополнительную финансовую помощь из регионального бюджета. Решение о выделении на эти цели 500 млн рублей принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Средства пойдут на социально-значимые расходы, прежде всего на заработную плату работникам муниципальных учреждений, а также на погашение задолженности и оплату коммунальных услуг.

Таким образом, в 2020 году муниципалитеты региона получат из областного бюджета в общей сложности 11,5 млрд рублей в виде условно нецелевых межбюджетных трансфертов. Несмотря на снижение доходов региональной казны, уровень поддержки территорий и поселений Иркутской области сохранен на уровне прошлого года.

Напомним также, что в Иркутской области поддерживают территории, где компактно проживают представители коренных малочисленных народов. Местным бюджетам из региональной казны предоставляются субсидии, в том числе в целях приобретения дизельных электростанций и топлива для них. Компенсируются транспортные услуги по доставке нефтепродуктов и прочих грузов, возмещаются расходы по авиационным и другим перевозкам.

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