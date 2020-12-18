Преподаватель из Ангарска «подарила» мошенникам 2 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала 46-летняя преподаватель из Ангарска. Ей позвонил мужчина, который представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил о попытке списания денег с ее банковского счета.

Женщина сначала не поверила. Но когда звонивший сказал, что полицейские якобы проводят операцию по поиску преступников, она начала слушать все его указания. Более того, ангарчанка сверила номер, с которого звонил аферист с номером местной дежурной части полиции. И он совпал! Далее она, по указке мошенника оформила несколько кредитов на 1,5 миллиона рублей, и перевела их, вместе со своими деньгами, которые были на счету, по указанным лже-банкиром реквизитам. Так, она отдала преступникам 1 миллион 920 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Предупреждаем жителей региона о том, что мошенники научились делать «подмену номеров», позволяющие имитировать любые номера телефонов.

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