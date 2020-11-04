В Иркутской области возрождают и сохраняют национальную культуру

В регионе действует множество национально-культурных центров.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, в Иркутской области проживает 2 391 193 человек. Это представители 156 национальностей. В регионе действует множество национально-культурных центров. Они занимаются деятельностью, направленной на возрождение и сохранение национальной культуры: организуют и проводят национальные праздники, обучают языку, обрядам, национальным ремеслам. Почти при всех национально-культурных центрах действуют соответствующие кружки, воскресные школы, организованы детские танцевальные и вокальные ансамбли.

В некоторых национально-культурных центрах организована деятельность по оказанию правовой и социальной поддержке мигрантов, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Большинство организаций конструктивно взаимодействуют с органами государственной и муниципальной власти, принимают активное участие в различных мероприятиях: праздновании Дня народного единства, Фестивале национальных культур, праздновании мероприятий, посвященных Дню Победы и так далее.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.