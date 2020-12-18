Призываем всех жителей Иркутской области принять участие в акции #ёлкаарт и флешмобе #НовогодниеОкна. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

С 19 по 30 декабря 2020 года резиденты и амбассадоры арт-кластера «Таврида» и общественное движение «Волонтеры Культуры» призывают жителей Иркутской области стать организаторами новогодних праздников во дворах.

Молодые представители разных творческих объединений, волонтеры, известные личности, руководители агитбригад, лидеры и старосты подъездов организаторы #ЁлкаАрт приглашают вас организовать во дворах своих городов, сел, сумонов бесплатное шоу, доступное для местных жителей.

Праздник должен пройти с соблюдением всех мер безопасности.

В рамках акции каждый двор превратится в арт-пространство, центром которого станет уникальная #ЁлкаАрт. Нарядить или даже создать ёлку жители дворов смогут совместно с волонтерами культуры и другими представителями молодежных движений.

Программа праздника будет включать в себя:

— Праздничный концерт

— Украшение елки всем двором – каждая семья принесет с собой новогоднюю игрушку

— Игры и мастер-классы

— Сказочный квест, где участникам предстоит одержать победу над злым волшебником Дедом Ковидом

—Челлендж «5 минут». 19 декабря резиденты арт-кластера «Таврида» запустят в социальных сетях музыкальный челлендж #5минутдоновогогода.

Всем жителям нашей страны будет предложено написать собственные куплеты на мотив главной новогодней песни «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» и выложить в соцсети под одним хештегом. Лучшие куплеты мы объединим в единый трек, который будет представлен на музыкальных стриминговых платформах.

—Елка Года. Конкурс на самую креативно украшенную совместными усилиями жителей двора елку.

Жители дворов, где будут лучшие 5 елок, станут героями специальных новогодних сюжетов на федеральных каналах – их истории узнает вся страна.

Голосование пройдет на сайте новыйгод.мывместе2020.рф/, а также в ВК и Одноклассниках. Более подробная информация на сайте: https://новыйгод.мывместе2020.рф/.

Если вы организатор данной акции во дворе, то в период проведения мероприятия, вам необходимо запечатлеть на фото самые веселые и интересные моменты, загрузить в пост у себя на странице и отметить данное мероприятие хештегами #ЁлкаАрт #МыВместе #ВолонтерыКультурыИркутск #ВолонтерыКультуры #НовыйГод2020

Флешмоб #НовогодниеОкна

Онлайн-флешмоб «Новогодние окна» представляет собой оформление окон квартир, домов, офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений (мишура, гирлянды, елочные игрушки и т.д.), связанных с празднованием Нового года.

Фотографии оформленных окон нужно размещать в социальных сетях с хештегами #Новогодниеокна #НовогодниеокнаИркутск и добавлять описания новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими текстами.