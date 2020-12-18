В Иркутской области поддерживают этноконфессиональные отношения

В Приангарье действует государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019-2024 годы». Она представляет собой комплекс мер, направленных на создание условий для социально-культурного развития региона, согласование общегосударственных интересов и интересов представителей различных этнических общностей, проживающих на территории, формирование культуры межнационального общения, поддержку коренных малочисленных народов.

В структуру государственной программы входят три подпрограммы: «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2019-2024 годы, «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2019-2024 годы, «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы.

В 2020 году финансирование государственной программы составляет 48 232,8 тыс. рублей, из них: 44 645,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3 587,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.