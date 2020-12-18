Культурные учреждения Приангарья стали площадками проведения национальных праздников

В настоящее время в муниципальных образованиях Иркутской области действует 811 культурно-досуговых учреждений, где ежегодно проводится около 130 тысяч мероприятий, которые посещают более 7 000 человек.

На базе данных учреждений более 20 национально-культурных центров проводят различные мероприятия. Среди них бурятские «Сагаалган» и «Сурхарбан», старопольский обрядовый «Мажанна и Зеленый гай», русская «Масленница», татарский «Сабантуй», чувашский «Акатуй», корейский «Чхусок», армянский «Вардавар», а также фестивали таджикской, русской, казачьей культуры и другие.

Площадками для проведения различных мероприятий выступают библиотеки, музеи и школы, расположенные на всей территории Иркутской области. Организацией досуга населения занимаются также клубные формирования.

В своей деятельности учреждения культуры используют различные формы мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи: акции, театрализованные программы, концерты, конкурсы, фестивали.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.