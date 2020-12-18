Усть-Ордынский Бурятский округ сохраняет традиционную культуру

На территории Усть-Ордынского Бурятского округа реализуются мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурного развития народов, проживающих на этой территории.

Здесь проводятся такие мероприятия, как праздник Белого месяца «Сагаалган», символизирующий начало Нового года по лунному календарю. В январе – июне в целях сохранения традиционных ремесел народов, проживающих на территории округа, состоялись выставки мастеров художественных народных промыслов, семинары и мастер-классы, в том числе выставка «Дархан – кузнец, творец, созидатель», выездные семинары и мастер-классы в Аларском и Баяндаевском районах.

В феврале-марте в целях сохранения и популяризации бурятского языка состоялся окружной межмуниципальный месячник по бурятскому языку, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне . Также проведена акция единого действия «Говорим на родном языке!» и другие мероприятия.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.