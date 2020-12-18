В Иркутской области поддерживают национально-культурные объединения

В 2020 году правительством Иркутской области оказывалась организационная, информационная поддержка деятельности национально-культурных объединений.

Для некоммерческих организаций на официальном сайте правительства действует информационный портал www.irkobl.ru/sites/ngo. Разработана и внедрена интерактивная база данных некоммерческих организаций региона. Перечень постоянно корректируется и пополняется. На сайте также аккумулируется информация о конкурсах и грантах, публикуются материалы о наиболее значимых мероприятиях некоммерческого сектора, этноконфессиональных отношениях, общественно-политической ситуации в области.

С целью информационной поддержки НКО на сайте постоянно пополняется нормативно-правовая база, публикуются методические материалы и полезные ссылки. В разделе «Новости» размещаются сообщения о подготовке и проведении мероприятий национально-культурных и религиозных организаций. Раздел «Национальные отношения» содержит информацию о реализации мероприятий государственной программы, проведении конкурсов, а также сведения о национально-культурных организациях.

В социальной сети «Инстаграм» создан аккаунт «НКО и нацполитика Прибайкалья», в социальной сети «Facebook» - группы «Губернское собрание общественности Иркутской области», «Межнациональный диалог». Все вышеперечисленные мероприятия в целом направлены на развитие межкультурной компетенции среди народов разных национальностей, проживающих на территории Прибайкалья, что является залогом межнационального согласия.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.