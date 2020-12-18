В Приангарье проводят конкурс, направленный на сохранение национальной самобытности Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В рамках реализации подпрограммы «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2019-2024 годы региональной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019-2024 годы управлением губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям проводится региональный конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. В конкурсе четыре номинации: укрепление единства российской нации, межнационального и межрелигиозного согласия; сохранение национальной самобытности; деятельность, направленная на социально-культурную адаптацию мигрантов; профилактика экстремистских проявлений.

Финансирование конкурса в 2020 году составило 6 000 000 рублей. Для участия в нем было подано 48 заявок из 18 муниципальных образований Иркутской области. Максимальный размер субсидии составил 300 000 рублей, минимальный - 68 850 рублей. Определено 28 победителей.

Правительством Иркутской области осуществляется также финансовая поддержка представителей социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений и гражданского общества, путем предоставления субсидий из областного бюджета. Общий объем финансирования составил в 2020 году 1 800 000 рублей.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.