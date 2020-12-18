Они защищали Родину: Герой Советского Союза Иннокентий Увачан. Официальный сайт Красноярского края.

Имя Иннокентия Увачана знают эвенки всей страны – и Иркутской области, и Красноярского края, и других регионов. Земляки чтят его память – воина, получившего звание Героя Советского Союза за подвиг, совершенный при форсировании Днепра. Называют его по-своему – сонинг. Так названа и книга о нем, изданная в Красноярске.

Родился Иннокентий Увачан 2 октября 1919 году в семье эвенка- охотника в селе Наканно Катангского района Иркутской области. Отец его стрелял зверя в тайге и приучил к этому сына. Мальчишка –эвенк с самого рождения – охотник, без этого не бывает и сейчас , а в те времена это был вопрос жизни. После начальной школы Иннокентий работал в родном селе продавцом пушнины. А вскоре вся семья снялась с мест и отправилась в Эвенкию, в Красноярский край. Здесь талантливого парня приметили, он работал секретарем кочевого Совета и инструктором окружного совета.

На фронт Иннокентия Увачана взяли не сразу – кто-то должен был налаживать сбор пушнины, которая была необходима как воздух. На деньги от ее продажи покупали и самолеты, и танки. Но в 1942 году он все-таки попал под Сталинград – в качестве связиста. А погиб, обеспечивая плацдарм для форсирования Днепра.

Нужно было тянуть кабель через реку и переправлялись связисты вместе с десантом. Несмотря на огонь противника, связь установили. Но прорывы из-за постоянных бомбежек переправы были и их устраняли, потому что линия связи была жизненно необходима. А когда два батальона были окружены и связь прервана, Иннокентий Увачан и тысяча добровольцев, которых он повел, проложили связь перед носом у противника. С небольшим отрядом он порвал кольцо окружения и дал связь. Возвращаясь, бойцы сумаели занять стратегическую высотку.

В декабре 1943-го связист не вернулся с задания. Но связь была. Оказалось, он сжал зубами оба конца перебитого провода…Герой-эвенк похоронен на Украине.

В столице Эвенкии Туре ему установлен памятник. Увековечена память о нем и на мемориале в Иркутске. Его именем названы улицы в Туре, Байките, Ванаваре, селе Ербогачен. В Ербогачене установлен бронзовый бюст Героя.