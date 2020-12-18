В Иркутской области создали информационно-правовую образовательную площадку для коренных малочисленных народов

В 2020 году в Иркутской области была образована информационно-правовая образовательная площадка для коренных малочисленных народов. Этот проект стал победителем грантового конкурса молодежных инициатив ФАДН России.

Мероприятия провели в марте. Площадка была посвящена правовым вопросам в отношении коренных малочисленных народов Севера, обзору и внесенным за последние пять лет изменениям в федеральное законодательство, обсуждению существующих в настоящее время возможностей поддержки коренных малочисленных народов, в том числе молодежных инициатив, их роли в защите прав и интересов.

На площадке собрались более тридцати представителей общин коренных малочисленных народов из восьми районов Иркутской области (Катангский, Казачинско-Ленский, Качугский, Бодайбинский, Нижнеудинский, Ольхонский, Мамско-Чуйский, Киренский), городов Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Экспертами информационно-правовой площадки стали представители Федерального агентства по делам национальностей, Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.