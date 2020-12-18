В Иркутской области открыты мастерские «Народные истоки»

«Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ»

Проект «Мастерская «Народные истоки» общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ» стал в 2019 году стал победителем регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области. Основная цель проекта – возрождение народного художественного промысла чувашского народа на территории Иркутской области.

Мастерские «Народные истоки» открыты на базе Масляногорской средней образовательной школы и в Центре Булгаро-чувашской культуры поселка Успенский-3 Зиминского района.

В целях организации образовательного процесса разработана программа, что позволило систематизировать основную идею по обучению детей и молодежи, а также всех желающих, в местах компактного проживания чувашей, по изучению народно-прикладного творчества, языку, истории, традиций и обрядов. Для проведения занятий мастерские обеспечены швейной машинкой, расходными материалами (нитки, иголки, ножницы, канва, бумага и т.д. Также решен вопрос подготовки специалистов по чувашскому народному промыслу.

В рамках проекта организовано и проведено более 25 выставок декоративно-прикладного творчества мастеров, подворий, национальной кухни. Также было организовано мероприятие «Недели чувашского языка», в ходе которого в муниципальных образованиях – местах компактного проживания чувашей - прошли разнообразные образовательные программы по чувашскому языку.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.