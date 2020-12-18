В Иркутской области укрепляют мир и согласие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В целях укрепления мира и согласия между представителями всех национальностей, проживающих на территории Иркутской области, распространения знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, обеспечения сохранения и приумножения культурного наследия путем формирования у школьников уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России в образовательных организациях Иркутской области в течение 2020 года были проведены следующие мероприятия: уроки доброты, круглые столы, классные часы, познавательные беседы «Возьмемся за руки, друзья!», «Давайте уважать друг друга», «Я, ты, он, она – вместе дружная страна», «Россия – Родина моя», «Вместе мы едины», «Традиции и обычаи народов, проживающих на территории района», «Мы разные – в этом наше богатство. В профессиональных образовательных организациях региона с начала 2020 года прошли классные часы «И помнит мир спасенный. Итоги Второй мировой войны в международно-правовых актах и судебных решениях» (Нюрнбергский процесс), «Россия от края до края», «Экстремизм и его профилактика в сети Интернет», «Наша истинная национальность - человек», «Единство непохожих». Также состоялись информационные беседы, круглые столы и другие мероприятия.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.