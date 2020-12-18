Глава Приангарья поддержал инициативу педагога из Усть-Кута

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Директор Усть-Кутского лицея и учитель биологии с 35-летним стажем Ирина Шерстяникова обратилась к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву за поддержкой.

Она разработала курс, посвященный природе Прибайкалья. Программу рекомендовано использовать в процессе обучения. С помощью гранта педагогу удалось напечатать 200 экземпляров пособий и тетрадей. Для дальнейшей работы необходимо финансирование. Глава Приангарья инициативу поддержал.

- Это очень важный курс, потому что подрастающему поколению необходимо давать знания о природе родного края, экологических проблемах и путях их решения, - отметил Игорь Кобзев.

Губернатор поручил минобру региона рассмотреть возможность издания учебно-методического комплекта «Живая природа Иркутской области». Также на встрече с Ириной Шерстяниковой глава региона сообщил, что лицей в Усть-Куте планируется капитально отремонтировать в 2022-2023 годах.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.