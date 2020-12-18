Стало известно, что 31 декабря в Иркутской области будет выходным днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31 декабря в Иркутской области будет выходным днем. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил во время прямого эфира в соцсетях.

Для местных жителей, отметил глава области, это будет маленьким подарком в такое непростое время. А для тех, кто в последний день уходящего года несет дежурство на работе, решение примет руководство.

Как сообщал сайт irk.kp.ru, глава соседней Бурятии недавно тоже объявил 31 декабря выходным днем. Он отметил, что это поможет избежать столь большого скопления людей в магазинах, какое обычно бывает в конце рабочего дня в Новый год. А значит, у сибиряков будет меньше рисков заразиться коронавирусом.

К слову, выходной 31 декабря в этом году ввели и в других регионах страны.