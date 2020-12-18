«Байкал-Энергия» одержала волевую победу над «Уральским Трубником» в Первоуральске. Фото: Анна ПОПОВА.

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» продолжили свою удачную выездную серию игр в Суперлиге. В Первоуральске бело-синие одержали волевую победу над местным «Уральским Трубником» со счетом 7:5.

При этом, нашим хоккеистам пришлось отыгрываться по ходу матча. Первый тайм встречи остался за хозяевами. Первоуральцы отправили в ворота иркутян четыре мяча. Сибиряки смогли ответить на это тремя точными ударами. Отличились Иван Нечаев, Вячеслав Вдовенко и Николай Иващенко.

Едва начался второй отрезок, как «Байкал-Энергия» смогла не только восстановить равновесие, но и выйти вперед благодаря голам все тех же Николая Иващенко и Вячеслава Вдовенко. Вскоре шестой мяч в ворота хозяев отправил Владислав Кузнецов. Первоуральцы смогли отыграть еще один гол, но последнее слово осталось за нашими парнями. Точку в матче поставил Мартин Ландстрем.

После этой победы «Байкал-Энергия» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Следующий матч бело-синие проведут 26 декабря. В Хабаровске иркутяне сразятся со «СКА-Нефтяником».