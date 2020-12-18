Выплату пяти тысяч рублей предложили распространить на беременных женщин Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Выплатить по пять тысяч рублей к Новому году предложили не только семьям с детьми в возрасте до семи лет, но и всем беременным женщинам в стране. Как сообщает сайт NEWS.ru, такое обращение озвучило одно из общероссийских движений.

Авторы обращения считают, что такой праздничный подарок "поднимет статус беременной женщины", а это, в свою очередь, положительно скажется на демографической ситуации. Также они приводят мнение экспертов о том, что поддержка семей, начиная с беременности женщины и до момента, когда малышу исполнится два года, в дальнейшем может помочь сэкономить на расходах на его лечение и социализацию.

Напомним, что к Новому году все семьи в стране, где воспитываются дети в возрасте семи лет и младше, получат выплату - пять тысяч рублей на каждого.