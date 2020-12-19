Погода в Иркутске 19 декабря: ожидается потепление Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 19 декабря в субботу будет теплее, чем в будние дни. По прогнозам Яндекса, на целых 7 градусов.

«В Иркутске ожидается потепление с -13 до -7», - сообщает Яндекс. – «Днем 19 декабря подует легкий ветер до 2 м\с с юга».

С утра в региональном центре -17, но ощущается, как -22, влажность воздуха повышенная. Солнечного света – мало. Атмосферное давление сегодня высокое – 731 миллиметр ртутного столба. Ветер дует слабый, лишь временами порывы до 4 м/с.

Как сообщает Иркутский Гидрометцентр, в столице Приангарья днем -5..-7, осадков не ожидается, облачность переменная.

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