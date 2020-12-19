Компенсировать расходы на медстраховки для выезжающих за рубеж предложили Ростуризму Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общенациональный союз индустрии гостеприимства отправил в Ростуризм письмо с рядом предложений, касающихся медицинского страхования для российских туристов, выезжающих за рубеж. Как сообщают корреспонденты NEWS.ru, ОСИГ предлагает включить расходы на медстраховки в налоговый вычет, компенсировать часть средств, потраченных на их приобретение или вовсе отказаться от обязательного приобретения страхования для ряда стран. Тогда граждане смогут не приобретать ее, если того, не требует принимающее государство.

Во время пандемии, когда доходы россиян падают, вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков отметил в разговоре с NEWS.ru, что неплохо было бы перенимать опыт других стран. Например, в ОАО страховку для выезжающих за рубеж граждан приобретает государство. Какие предложения были озвучены накануне о детских путешествиях - читайте здесь.

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