Стало известно, уйдут ли школьники Иркутской области на каникулы досрочно Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне было проведено совещание представителей министерства образования Иркутской области, санитарно-противоэпедимической комиссии и ассоциации муниципальных образований. Решение принято было единогласное, озвучили его во время общения главы региона с сибиряками в соц.сетях.

- До конца года школы региона будут работать в действующем режиме, - ответила на вопрос губернатора Приангарья Игоря Кобзева министр образования региона Елена Апанович. – То есть, где-то дети полностью находятся на очном обучении, где-то формат смешанный: часть учащихся ходят в школу, часть занимаются дистанционно. Досрочные каникулы не объявляются.

Какие-то школы Иркутской области уйдут на каникулы 26, какие-то 28 декабря, это зависит от графика учебного процесса.

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