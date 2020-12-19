У 275 заболевших подтвердился COVID-19 в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с коронавирусом в регионе продолжается. За сутки подтвердилось 275 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приангарье. Таким образом, общее число подтвержденных диагнозов в Иркутской области 19 декабря составило 37 568.

«В больницах региона на сегодняшний день находятся 3369 пациентов», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Выздоровели за сутки 268 человек».

Радует, что большинство зараженных – 32 720 – все же с инфекцией справились. Однако, летальных исходов избежать не удалось. Помочь не смогли за миунвшие 24 часа еще 19 человекам: 17 из них скончались от коронавируса, еще двое с таким же диагнозом от других тяжелых болезней.

С начала пандемии в регионе умерло уже 1330 граждан: 1163 из них умерли из-за COVID-19, еще 167 зараженных имели и иные заболевания, ставшие причиной их смерти.

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