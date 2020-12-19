МЧС: усиление ветра до 18 м/с ожидается на западе и севере Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

Синоптики предупредили спасателей области об ухудшениях погоды в западных и северо-западных и северных районах Приангарья. Уже во второй половине 19 декабря, а также ночью 20 числа, порывы ветра там будут достигать 18 м/с. И это притом, что там ожидается снег. Метелей не избежать.

«При сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Органы управления, оперативные группы экстренных служб готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия».

Спасатели также просят никто не выдвигаться в туристические походы, на охоту или в зимовье в этих районах, отказаться от поездок на дальние расстояния.

Стоит отметить, что Иркутск относиться к югу нашего региона и переживать иркутянам об ухудшении погоды пока не стоит. Кстати, синоптики уже знают, когда в областном центре начнется похолодание.

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