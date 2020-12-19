Смертельное ДТП в Иркутской области: сибиряк погиб в столкновении трех автомобилей
Фото: Иван ВИСЛОВ
Обстоятельства и детали смертельного ДТП с участием трех иномарок сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Как стало известно КП-Иркутск, по предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель БМВ не выбрал безопасную для движения скорость, вследствие чего не справился с управлением автомобилем.
«Так БМВ столкнулась с Тойотой «Харриер», следовавшей в попутном направлении», - сообщает пресс-службе МВД России по Иркутской области. – «После этого БМВ развернуло и вынесло на полосу встречного движения».
В этот момент по "встречке" двигалась иномарка Тойтота «Корола». Столкновения избежать не удалось. Водитель «Королы» погиб на месте, ему было 48 лет. В карете скорой помощи в больницу увезли 49-летнего водителя немецкого автомобиля и его 48-летнюю пассажирку. Управлявший Тойотой «Хариер» не пострадал.
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