Смертельное ДТП в Иркутской области: сибиряк погиб в столкновении трех автомобилей Фото: Иван ВИСЛОВ

Обстоятельства и детали смертельного ДТП с участием трех иномарок сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Как стало известно КП-Иркутск, по предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель БМВ не выбрал безопасную для движения скорость, вследствие чего не справился с управлением автомобилем.

«Так БМВ столкнулась с Тойотой «Харриер», следовавшей в попутном направлении», - сообщает пресс-службе МВД России по Иркутской области. – «После этого БМВ развернуло и вынесло на полосу встречного движения».

В этот момент по "встречке" двигалась иномарка Тойтота «Корола». Столкновения избежать не удалось. Водитель «Королы» погиб на месте, ему было 48 лет. В карете скорой помощи в больницу увезли 49-летнего водителя немецкого автомобиля и его 48-летнюю пассажирку. Управлявший Тойотой «Хариер» не пострадал.

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