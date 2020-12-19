Отключение отопления в Иркутске 21 декабря 2020: адреса, время возобновления подачи теплоснабжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 21 декабря 2020 пройдет в Октябрьском, Свердловском, Правобережном и Ленинском округах областного центра. В некоторых зданиях в этих районах теплоснабжение отключат на срок до 12 часов.

«Теплоснабжение отключат для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 21 декабря 2020 запланировано в ряде домов на улицах Варламова, Академическая, Геологов, Крупской, 4-я Желазнодорожная, Пискунова, Ширямова, Баррикад, Пржевальского, Тельмана, а также в микрорайонах Радужный и Крылатый (см. таблицу)

Отключение отопления в Иркутске 21 декабря 2020: адреса

Отключение отопления в Иркутске 21 декабря 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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