Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020: адреса, когда дадут электричество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020 запланировано в Правобережном и Ленинском округах областного центра. Как стало известно КП-Иркутск, в части домов в столице Приангарья электричество «исчезнет» максимум на пять с половиной часов.

«Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - сообщили представители Иркутской Электросетевой компании. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020 проведут в зданиях по улицам Декабрьских событий, Красноказачья, Советская, Гагарина, а также в селах Максимовщина и Мамоны.

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020: Ленинский округ. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020: Ленинский округ. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020: Ленинский округ. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 21 декабря 2020: Правобережный округ. Фото: ИЭСК

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